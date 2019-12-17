Дамаск, , 03:27 — REGNUM Один человек погиб в Дамаске в результате взрыва в автомобиле, в который злоумышленники спрятали взрывное устройство, 17 декабря передает телеканал Syria TV.

Теракт произошел в районе Нахр-Аиша. Ни одна из группировок в Сирии пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 декабря боевики обстреляли 14 населенных пунктов вокруг зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии.

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