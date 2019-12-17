Сыктывкар, , 02:24 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме в городе Ухта Республики Коми. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Дело заведено по статье 109 ч.3 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря при пожаре в жилом пятиэтажном доме по улице Набережная Нефтяников в городе Ухта погибли два человека и четверо пострадали.

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