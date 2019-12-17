Москва, 17 декабря 2019, 01:58 — REGNUM На 37-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.
Как следует из сообщения, примерно в 23:45 16 декабря на МКАД столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадал один человек. ДТП с участием двух грузовых фур, легкового автомобиля Lada и автомобиля «Газель» произошло на 37-м километре внешней стороны МКАД.
Отмечается, авария вызвала затруднения с движением на этом участке дороги.
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