Москва, , 01:58 — REGNUM На 37-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

Как следует из сообщения, примерно в 23:45 16 декабря на МКАД столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадал один человек. ДТП с участием двух грузовых фур, легкового автомобиля Lada и автомобиля «Газель» произошло на 37-м километре внешней стороны МКАД.

Отмечается, авария вызвала затруднения с движением на этом участке дороги.

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