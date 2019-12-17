Южно-Сахалинск, , 01:29 — REGNUM Пожар произошел в квартире жилого дома в селе Правда Холмского районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание в квартире жилого дома по улице Речной произошло вечером 16 декабря. К моменту прибытия спасателей на место происшествия огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в его тушении принимали участие семь человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря произошел пожар в жилом пятиэтажном доме в городе Ухта Республики Коми. В результате возгорания погибли шесть человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Причины пожара пока не установлены.

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