Казань, , 00:36 — REGNUM Пожар на складе фабрики мебельной фабрики в Казани, охвативший более 5000 квадратных метров, локализован, 16 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

Здание, в котором случилось возгорание, находится по адресу: улица Короленко, дом 120, корпус 8. В тушении пожара принимали участие 65 человек и 22 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в результате пожара на фабрике вентиляторов в Бангладеш погибли десять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на хлебозаводе в Краснодаре локализован