Сантьяго-де-Керетаро, , 00:35 — REGNUM Восемь военнослужащих, находившихся на борту перевернувшегося в Мексике армейского джипа, получили травмы. Об этом 16 декабря сообщает газета Milenio.

Дорожно-транспортное происшествие с участием военных произошло на 190 километре шоссе Мехико — Сантьяго-де-Керетаро. По словам водителя джипа, он вынужден был резко отвернуть в сторону, чтобы не столкнуться с автомобилем, перекрывшим дорогу, в результате чего джип перевернулся.

Всем раненым оказывается помощь. Один из пострадавших получил серьёзное ранение. На месте ДТП работает полиция.