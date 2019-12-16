Иркутск, , 23:49 — REGNUM Водитель открыл стрельбу на дороге в ходе конфликта в городе Иркутске. Видеозапись была выложена 16 декабря социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи можно наблюдать, как один из водителей старается обогнать других участников дорожного движения, нарушая правила и создавая аварийные ситуации на дороге. Действия водителя едва не привели к ДТП.

Второй участник дорожного движения, подъехав на светофоре к нарушителю, сделал ему замечание по поводу небезопасной езды.

В ответ на замечания водитель преградил дорогу второму автомобилисту, вышел из автомобиля с оружием, сначала направив его в сторону оппонента, а затем открыл стрельбу в воздух. После чего сел в автомобиль и скрылся. Официальных комментариев от ГИБДД по поводу данной ситуации на данный момент не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке информации о стрельбе из автомата в центре Перми, которую проводят правоохранительные органы города.

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