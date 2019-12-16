Москва, , 23:35 — REGNUM Скандал произошёл в самолёте во время перелёта из Гоа в Москву, передаёт 16 декабря Life.

Результатом ссоры двух пассажиров стал перелом носа. Женщину с травмой госпитализировали после посадки самолёта во Внуково.

Уточняется, что зачинщиком конфликта стала сама пострадавшая. По данным издания, она облила попутчика, сидевшего сзади неё, горячим кофе, на что он ответил ей ударом в лицо.

Инцидент произошёл 14 декабря. Женщина находилась в состоянии опьянения. В связи со случившимся правоохранители проводят проверку.

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