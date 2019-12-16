Гватемала, , 23:35 — REGNUM Реактивный самолёт, использовавшийся наркомафией для перевозки запрещённых веществ, обнаружили военные на севере Гватемалы. Об этом 16 декабря сообщает министерство обороны страны в своём Twitter.

Самолёт, предположительно, гружёный наркотиками, был обнаружен на тайной взлётно-посадочной полосе (ВПП) в департаменте Петен на севере Гватемалы. Вокруг скрытого от посторонних глаз аэродрома было выставлено оцепление из членов незаконной организованной группировки.

Силовики прорвали вооружённое оцепление и захватили аэродром. В результате проведённой операции были задержаны шесть подозреваемых в наркоторговле, у которых изъяли семь единиц огнестрельного оружия, а также большое количество упаковок с порошкообразным веществом, предположительно, кокаином.

Уточняется, что это уже 17-ый реактивный самолёт, обнаруженный с апреля 2019 года силовиками Гватемалы на тайных аэродромах, принадлежащих наркомафии.

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