Рабат, , 23:27 — REGNUM У берегов Марокко потерпело крушение судно с африканскими нелегальными мигрантами, сообщает 16 декабря телеканал «Аль-Арабия».

В лодке, направлявшейся в сторону Испании, было около 80 человек. В результате погибли семь человек, ещё 70, среди которых один ребёнок и 10 женщин.

Все спасённые доставлены на территорию Марокко. Им оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Средиземном море регулярно происходят случаи массовой гибели нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страны Европы.

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