Мурманск, , 23:07 — REGNUM Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пресекли в Мурманске деятельность нелегального цеха по производству продукции из краба. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Крабовые деликатесы в промышленных масштабах изготавливали в одном из гаражей — в цеху выявлено 1083 килограмма камчатского краба, который планировалось переработать и отправить в центральные регионы России.

Общая сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам РФ, составила более 4 миллионов рублей. Продукция, которая изначально была выловлена в Баренцевом море, изъята.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Как сообщал ИА REGNUM, месяц назад аналогичный «гаражный» цех был закрыт в Мончегорске, где при несоблюдении санитарных норм и правил обрабатывали, варили, замораживали и готовили к реализации камчатского краба.