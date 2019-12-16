Ростов-на-Дону, , 22:59 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону налётчик в маске ограбил пункт микрозаймов, расположенный в подземном переходе на пересечении проспекта Будённовского и улицы Большой Садовой. Полиция объявила план «Сирена».

Грабитель был одет в чёрное пальто с капюшоном. Его лицо было скрыто медицинской маской. По некоторым данным, налётчик держал в руке пистолет. Сумма похищенного — 6 тыс. рублей, пишет telegram-канал «Чё по Ростову?». Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2019 года мужчина ограбил офис микрозаймов в Советском районе. Добычей грабителя стали 110 тыс. рублей.

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