София, , 22:44 — REGNUM Двое рабочих погибли, ещё двое получили ранения в результате падения металлической конструкции на стройплощадке рядом с АЭС «Козлодуй» в Болгарии. Об этом 16 декабря сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Инцидент произошёл около 12:00 по местному времени на строящейся площадке Национального хранилища радиоактивных отходов возле АЭС. По предварительной информации, на рабочих упала металлическая шайба во время работы в шахте.

Строительство хранилища ведёт болгарско-немецкий консорциум, убитые являются сотрудниками компании, ведущей строительные работы. Уточняется, что никаких радиоактивных материалов на площадке во время инцидента не было. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

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