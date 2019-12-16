Каракас, , 22:24 — REGNUM Один человек погиб и ещё по меньшей мере 27 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Венесуэле, передаёт 16 декабря радиостанция Union Radio.

Как сообщается, авария произошла сегодня вблизи города Виктория в северном штате Арагуа. По предварительным данным, во время движения водитель потерял управление транспортным средством.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Автобус с людьми в Непале упал с высоты около 500 метров, есть погибшие