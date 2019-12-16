Руза, Московская область, , 22:30 — REGNUM Тело мужчины без головы и кистей рук было найдено на берегу реки Рузы в Подмосковье. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета по Московской области.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено 13 декабря вблизи деревни Шорново Рузского городского округа, при этом было установлено, что он умер около пяти суток назад. Место происшествия было осмотрено следователями-криминалистами, изъяты все предметы, необходимые для дальнейшего расследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту обнаружения тела было заведено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время предприняты меры для установления личности погибшего, выясняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками правоохранительных органов начат комплекс следственных мероприятий для установления лица, причастного к убийству. Расследование уголовного дела продолжается.

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