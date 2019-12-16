Нижний Новгород, , 22:05 — REGNUM После ДТП в Балахнинском районе, которое произошло накануне около 16:15 мск в больницах остаются четверо пострадавших. Об этом заявил глава минздрава Нижегородской области Александр Смирнов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По его словам, все службы сработали чрезвычайно оперативно. Так, первая машина скорой помощи прибыла на место происшествия через 12 минут после аварии. Всего на месте ДТП работали шесть бригад медиков.

Он добавил, что с самого начала ситуация находилась полностью под контролем областного минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус, в котором ехали 40 пассажиров, перевернулся в Балахнинском районе 15 декабря. Он следовал по маршруту Иваново-Дзержинск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автобус съехал в кювет и перевернулся. По данным минздрава, всего в ДТП пострадали 25 человек, однако после осмотра госпитализация потребовалась лишь четверым пассажирам.