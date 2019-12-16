Йошкар-Ола, , 21:34 — REGNUM Пятнадцатилетний подросток был госпитализирован в результате падения с четвёртого этажа в торговом центре в городе Йошкар-Оле в Марий Эл. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

По предварительной информации, компания подростков пришла развлечься в торговый центр «Планета» в Йошкар-Оле. Школьники поднялись на четвёртый этаж, где один из них сел на перила, намереваясь прокатиться. Мальчик не удержался и упал с высоты четвёртого этажа.

Подросток был госпитализирован с травмами в реанимацию и прооперирован, в настоящее время угрозы для его жизни нет.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Выясняются все причины и обстоятельства инцидента. По данным следствия, произошёл несчастный случай.

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