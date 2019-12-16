Хониара, , 21:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано сейсмологами в Тихом океане у побережья Соломоновых островов. Об этом 16 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 16:46 по всемирному координированному времени (19:46 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 69,5 км.

Ближе всего к эпицентру подземной стихии оказался населённый пункт Буала с населением около 2700 человек, он находился в 76 км на северо-восток от эпицентра. Столица Соломоновых островов, город Хоаниара, находилась в 156 км на юго-восток от эпицентра.

Информация о пострадавших либо разрушениях в результате землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло на севере Малуку в Индонезии.

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