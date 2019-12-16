Альбукерке, США, , 21:05 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании United Airlines, летевший из Чикаго в Сан-Диего, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Альбукерке американского штата Нью-Мексико. Об этом 16 декабря сообщает телекомпания CNN.

Инцидент произошёл 16 декабря. После вылета авиалайнера из Сан-Диего один из двигателей загорелся, по словам пассажиров, самолёт стало трясти, как при вхождении в зону турбулентности.

Командир экипажа, обнаружив проблему, принял решение об экстренной посадке в аэропорту города Альбукерке. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, информация о пострадавших не поступала.

Пассажиры были отправлены в пункт назначения, город Чикаго, другим самолётом. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Авиалайнер отправлен на техническую проверку.

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