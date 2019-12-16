Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:36 — REGNUM На Ямале из отдалённого месторождения в Пуровском районе с отравлением госпитализированы в больницу Тарко-Сале девять вахтовиков. Об этом сообщает «Красный Север» со ссылкой на заместителя главного врача Тарко-Салинской ЦРБ Егора Бакшеева.

Причины отравления не называются, лишь отмечается, что расследованием занимается региональное управление Роспотребнадзора.

Состояние заболевших на данный момент стабильное. Медицинская помощь им оказана в полном объёме.