Рига, , 20:27 — REGNUM Акваторию Балтийского моря пересечёт ещё более сильный циклон в сопровождении ещё более сильной бури, чем прошедшая несколько часов назад, сообщает 16 декабря Global Forecast System.

Циклон ожидается 18 декабря, в среду.

Напомним, 16 декабря сильные порывы ветра до 26−28 м/с были зарегистрированы на южном побережье Латвии в Курземе. В среду буря придёт на север Курземе и Видмезе. Скорость ветра, по предварительной оценке, составит не менее 25 м/с, а температура воздуха поднимется до + 6, + 9 градусов по шкале Цельсия. Тёплая погода сохранится в Латвии до Рождества, колебания температуры составят +1, + 6 градусов по шкале Цельсия. Ожидаются осадки и переменная облачность.

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