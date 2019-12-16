Катовице, Польша, , 20:25 — REGNUM Около 400 человек были эвакуированы из здания Окружного суда в польском городе Катовице после обнаружения посылки с белым порошком, к которой прилагалось письмо с угрозами, передаёт 16 декабря издание Dziennik Zachodni.

Как сообщается, на место были вызваны сотрудники экстренных служб. После эвакуации прилегающие улицы были оцеплены. Здание было обследовано экспертами-химиками, а находившиеся в помещении с посылкой люди изолированы и осмотрены.

В ходе проверки выяснилось, что в посылке находилась пшеничная мука, ниаких опасных веществ в здании обнаружено не было. По факту инцидента в настоящее время ведётся расследование.