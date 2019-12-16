Краснодар, , 20:02 — REGNUM Глава ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Владимир Пархоменко признан виновным в получении взятки. Решение по громкому уголовному делу 16 декабря вынес Ленинский районный суд Краснодара, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установлено судом и следствием, 9 декабря 2011 года Пархоменко, находясь в своём служебном кабинете, потребовал от руководителя местных предприятий передать ему взятку за «общее покровительство». Спустя 10 дней, 19 декабря 2011 года, глава центра гигиены получил взятку в своём кабинете, после чего его задержали правоохранители.

Суд признал Пархоменко виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в 12 млн рублей, с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на два года. Пока приговор не вступил в силу.