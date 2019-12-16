Ханты-Мансийск, , 19:46 — REGNUM В Югре в суд направлено уголовное дело по факту незаконной организации проведения азартных игр двумя гражданами Азербайджана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, обвиняемые в период с декабря 2018 года по май 2019 года проводили азартные игры в нежилых помещениях Сургута и Лангепаса через интернет. Незаконный доход составил около 2 млн рублей.

Граждане Азербайджана обвиняются по ч.2 ст.171.2 УК РФ («Организация и проведение азартных игр»).

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд.