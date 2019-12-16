Краснодар, , 19:29 — REGNUM Участию московского адвоката Мурада Мусаева в деле банды Сергея Цапка посвящен сюжет, вышедший на НТВ под заголовком «Жертвы «цапков», пожаловались на новые угрозы».

«Александр Исюк не может избавиться от мысли — все это с ним уже было, когда вздрагивал от каждого телефонного звонка и боялся выйти на улицу», — такими словами журналист НТВ начинает рассказ об угрозах в адрес фермера, подавшего в полицию заявление о вымогательстве со стороны банды Цапка.

«Предприниматель проходит потерпевшим по делу т.н. «кущевской преступной группировки», некогда возглавляемой ныне покойным Сергеем Цапком», — поясняет голос за кадром.

Как сообщает НТВ, в 2010 году банда Цапка заставила предпринимателя Александра Исюка взять кредит на 70 миллионов рублей в подконтрольном им банке. Наличные деньги у фермера сразу же отобрали, но дело о вымогательстве возбудили только сейчас, спустя 9 лет, после чего Исюку и его супруге начали поступать угрозы.

Авторы сюжета включили запись телефонного звонка, где неизвестный угрожает Александру Исюку убить его и его жену, а также расправиться с дочерью. Как на повышенных тонах заявляет неизвестный, жаловаться правоохранителям смысла нет, потому что «прокуратура на нашей стороне. У Мурада большие связи». «Это последнее предупреждение. Если вы не позакрываете рты, Федя, Слава и Наташа тебя убьют», — угрожает неизвестный. «Тебе че, голову надо разбить, чтобы ты все понимал?!», — срывается он на крик.

Авторы сюжета поясняют, что речь идет об оставшихся членах «кущевской группировки», известной также как банда Сергея Цапка. Федя, как предполагает НТВ, это Федор Стрельцов по кличке «Обнал», некогда правая рука Сергея Цапка, бухгалтер банды, который сейчас находится в международном розыске. Слава — это Вячеслав Цеповяз, один из лидеров ОПГ, который отбывает тюремный срок в 20 лет в колонии. Наташа — это Наталья Стришняя, бывшая жена Цеповяза. В июне 2019 года Стришнюю арестовали, но спустя три месяца суд выпустил ее из-под стражи под домашний арест, а дело вернули в прокуратуру.

По словам авторов сюжета, наиболее вероятное пояснение заключается в том, что смены меры пресечения добился московский адвокат Мурад Мусаев. То есть, это о нем голос по телефону говорит, что «у Мурада большие связи», в связи с чем «прокуратура на нашей стороне». «Наверняка, не без помощи столичного адвоката с большими связями Мурада Мусаева, который вначале защищал Цеповяза, а сейчас представляет интересы его экс-супруги», — поясняет журналист за кадром.

Журналисты обращают внимание на то, что сразу же после того, как Наталья Стришняя вышла на волю, Александру Исюку поступил первый звонок с угрозами.

Напомним, о банде Цапка вся страна узнала в 2010 году, когда в станице Кущевская было совершено убийство 12 человек. «Цапки» устроили кровавую расправу над фермером, которого посчитали своим конкурентом по бизнесу. Бандиты не пощадили даже четверых детей, включая годовалую девочку.

НТВ отмечает, банда Цапка терроризировала местных жителей на протяжении 16 лет, причем действовали бандиты при полном попустительстве и милиции, и мировых судей. Лидеров ОПГ и непосредственных убийц арестовали, но, «как выясняется, это была только верхушка айсберга», поясняют авторы сюжета на НТВ. Например, предпринимателя Валерия Дорошенко, который не побоялся выступить против банды Цапка, избили уже после тех событий — в 2014 году. Но открыто рассказать об избиении Дорошенко решился только сейчас. По мнению Дорошенко, заказчиком был именно Федор Стрельцов, у которого предприниматель потребовал долю в общем бизнесе.

Телеканал сообщает, что Стрельцов пытается через своих подельников отдавать приказы. Например, замдиректору агрокомплекса, который в свое время «крышевала» банда Цапков, поступило поручение найти выход на силовиков и «решить вопрос» — т. е. помочь развалить уголовные дела членов «кущевской группировки». Депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что в ситуацию должны вмешаться федеральные власти, как это было в 2010 году. Шаргунов напоминает, что даже после массового убийства 12 человек местные власти пытались «замять» эту историю, а призвали «цапков» к ответу только после того как в дело вмешался президент.

«Ведь вы же помните, что даже после страшного преступления, пока не приехала комиссия из Москвы, пока на контроль это не взяли на федеральном уровне, никого не могли изловить», — напоминает Шаргунов.

«Хотели замять, даже убийство 12 человек, включая неповинных детей. Но только когда президент приказал, когда генеральный прокурор решил — тогда вот, да, нашли убийц», — пояснил депутат Госдумы.

Как отмечает в заключении сюжета НТВ, вот почему жители станицы Кущевская не чувствуют себя в безопасности, опасаясь как бы трагедия 2010 года не повторилась вновь.