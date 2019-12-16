Обнинск, Калужская область, , 19:27 — REGNUM В Обнинске Калужской области увеличилось количество жалоб по поводу сильного запаха газа в жилых домах. Ситуацию прокомментировал на планерке у главы администрации Обнинска начальник управления по делам ГОЧС Сергей Краско, сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Включенная газовая конфорка Admobninsk.ru

По словам Сергея Краско, на АО «Газпром газораспределение Обнинск», как и на всех газораспределительных станциях Калужской области, был добавлен одорант в два раза превышающий норму. Это делается с целью выявления утечек в жилом фонде.

«В ЕДДС города Обнинска поступило 345 звонков, в систему «112» — 565 звонков, в которых содержались жалобы на сильный запах газа. АО «Газпром газораспределение Обнинск» работал в усиленном режиме. Было устранено много утечек в жилом фонде. Эта регулярная работа, которая увеличивает безопасность наших граждан в части обслуживания и пользования газовыми приборами», — сказал начальник управления по делам ГОЧС Обнинска.

Напомним, с утра 15 декабря жители Калуги стали массово звонить в городскую управу и в экстренные службы с жалобами на сильный запах газа в домах микрорайонов Турынино, Северный, Кубяка, Маршала Жукова и в других местах областного центра. Как рассказал журналистам городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, причиной появления неприятного запаха стал переизбыток одоранта — отдушки, которая добавляется в газ для того, чтобы можно было быстро найти его утечку.

«Это не опасно. Все заявки отрабатываются, ситуация находится под контролем», — подчеркнул калужский градоначальник

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский градоначальник успокоил горожан, задыхающихся от запаха газа