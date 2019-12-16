Чебоксары, , 19:17 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске сегодня, 16 декабря, в результате столкновения двух автомобилей погибли три женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Авария произошла около 17 часов по улице Промышленная в Новочебоксарске, недалеко от остановки общественного транспорта «Хевел». По предварительным данным, «ВАЗ-2114» во время движения в сторону поселка Атлашево вынесло на полосу встречного движения, где машина столкнулась с иномаркой «Мазда 3».

Женщина за рулем «Жигулей» и две её пассажирки скончались на месте ДТП. Водитель иномарки, пол предварительным данным, не пострадал. Возраст и личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла на федеральной трассе в Ядринском районе Чувашии: по данным полиции, 8 декабря микроавтобус съехал в кювет, где несколько раз перевернулся. Ранения получили три человека. Предварительно установлено, что водитель отвлёкся на телефонное сообщение.

Читайте также: На федеральной трассе в Чувашии несколько раз перевернулся микроавтобус