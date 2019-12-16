Ростов-на-Дону, , 19:18 — REGNUM Мужчина погиб в результате взрыва полуприцепа с газовой цистерной в Ростове-на-Дону. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Взрыв произошёл во время сварочных работ во дворе частного дома в октябрьском районе города на улице Вавилова. Взорвался полуприцеп с газовой цистерной. На место происшествия выехал пожарный расчёт поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС.

В результате взрыва пострадал мужчина 1988 года рождения. Он был госпитализирован с травмами, но, не смотря на все усилия врачей, скончался.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал мужчина.

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