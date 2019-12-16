Нью-Дели, , 19:04 — REGNUM Не менее 20 индийских моряков похищены пиратами при нападении на нефтяной танкер Duke у берегов Нигерии, заявил 16 декабря журналистам официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.

По его словам, нападение произошло 15 декабря и стало уже третьим случаем с пиратского воздействия на индийских граждан в этом регионе.

Представитель МИД Индии заявил, что правительство взаимодействует с властями Нигерии и с «другими сторонами, причастными к подобным инцидентам».

Как сообщало ИА REGNUM, пиратские нападения на суда у побережья Африки чаще всего заканчиваются захватом моряков для последующего требования выкупа.

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