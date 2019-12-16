Тюмень, , 18:54 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет участник жестокой тюменской бандитской группировки за совершение не менее 10 преступлений. Гражданин скрывался с 2003 года по поддельному паспорту в Подмосковье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемый в 2002 году познакомился в одной из спортивных школ Тюмени с участником преступной группы, действовавшей на территории города с 1995 года. И влился в банду, причём с 2002 по 2003 год в состав ОПГ вместе с ним вошли 13 человек.

Обвиняемый «успел» принять участие в 10 разбойных нападениях. По версии следствия ОПГ грабила базы и склады коммерческих организаций на территории Тюменской области и города Екатеринбурга. Предметами посягательств становились оружие и боеприпасы, деньги, бытовая и вычислительная техника, продовольствие.

Летом 2002 года обвиняемый, по версии следствия, принял участие в попытке ограбления банка в селе Нижняя Тавда Тюменской области, а также в покушении на ограбление инкассаторов, которое случайно предотвратили сотрудники ДПС, решившие проверить документы у водителя. В итоге, один из полицейских был убит.

«Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение, ему избрана мера пресечения — содержание под стражей, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что остальные участники банды уже отбывают длительные сроки в местах лишения свободы.