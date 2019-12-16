Элиста, , 18:48 — REGNUM Двоих подозреваемых в акте вандализма задержали сотрудники полиции в Элисте. Об этом 16 декабря сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.

По данным ведомства, неизвестные в ночь на 16 декабря вырвали из креплений и сломали металлическую инсталляцию в виде звезды Победы, установленную в парке Победы в Элисте. Звезда была установлена неделю назад, во время работ по благоустройству парка.

Сотрудники полиции установили личности и задержали двух подозреваемых в акте вандализма. В настоящее время проходит проверка причастности задержанных к правонарушения.

Бату Хасиков в Instagram: «Хочу сказать, что те, кто это сделал, карму себе однозначно испортили, тем более в преддверии калмыцкого нового года Зул. Как у вас могла подняться рука на символ святой Победы?» Бату Хасиков Акт вандализма прокомментировал глава Калмыкиив в Instagram: «Хочу сказать, что те, кто это сделал, карму себе однозначно испортили, тем более в преддверии калмыцкого нового года Зул. Как у вас могла подняться рука на символ святой Победы?»

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подростка, забросавшего снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Из-за его выходки огонь не горел около трёх часов, пока об этом не сообщили прохожие.

Читайте ранее в этом сюжете: Найден школьник, закидавший снегом Вечный огонь в Петербурге