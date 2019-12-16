Элиста, 16 декабря 2019, 18:48 — REGNUM Двоих подозреваемых в акте вандализма задержали сотрудники полиции в Элисте. Об этом 16 декабря сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.
По данным ведомства, неизвестные в ночь на 16 декабря вырвали из креплений и сломали металлическую инсталляцию в виде звезды Победы, установленную в парке Победы в Элисте. Звезда была установлена неделю назад, во время работ по благоустройству парка.
Сотрудники полиции установили личности и задержали двух подозреваемых в акте вандализма. В настоящее время проходит проверка причастности задержанных к правонарушения.
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