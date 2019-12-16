Тюмень, , 18:09 — REGNUM В Тюмени гражданина лишили свободы за фиктивную регистрацию 165 мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Установлено, что мужчина с апреля по август 2018 года через многофункциональный центр поставил на миграционный учёт в двухкомнатной квартире отца 165 мигрантов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Жильё иностранцам на самом деле не предоставлялось.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ»). Кроме того, гостеприимный гражданин обвинялся в краже и покушении на мелкое хищение.

Суд по совокупности преступлений назначил ему в наказание четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.