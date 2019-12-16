Мурманск, , 17:50 — REGNUM Еще два месяца бывший гендиректор Мурманского морского пароходства Алексей Глазунов проведет под домашним арестом — фигуранту дела о невыплате зарплаты и сокрытии средств от налоговой продлили меру пресечения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Северо-западном следственном управлении на транспорте.

Напомним, Глазунов был задержан 3 сентября и помещен в изолятор временного содержания. Решением суда он был отправлен под домашний арест на 2 месяца. Бывшему гендиректору пароходства грозит лишение свободы сроком до до 7 лет или штраф в размере до 2 млн рублей.