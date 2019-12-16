Волгоград, , 17:50 — REGNUM 48 игровых терминалов обнаружили полицейские в подвале одного из административных зданий на улице Силикатной в Волгограде. Подпольное казино действовало в условиях строгой конспирации — попасть внутрь можно было только по звонку, причём дверь открывал лично главный подозреваемый в организации преступного бизнеса, сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Игровой клуб начал свою работу на территории Дзержинского района в конце лета 2019 года. Азартные игры проводились с использованием электронных игровых терминалов, подключённых к интернету. Доступ в помещение имели только проверенные, платёжеспособные посетители, они пользовались специальной системой паролей. По версии следствия, дверь в клуб посетителям открывал лично организатор подпольного бизнеса — по подозрению в незаконной игровой деятельности задержан 37-летний житель Кировского района Волгограда.

Оперативники изъяли из казино 48 игровых терминалов, деньги и черновую бухгалтерию. Возбуждено уголовное дело, владелец криминального бизнеса уже полностью признал свою вину.