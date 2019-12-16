Череповец, Вологодская область, 16 декабря 2019, 17:42 — REGNUM Бывшее здание череповецкого речного вокзала наполовину ушло под воду, повредив стоящий рядом теплоход.
Как пишет 35media.ru, дебаркадер был построен в 50-е годы прошлого столетия. Длительное время им владел частный предприниматель, но в апреле 2019 года объект был продан с торгов за долги предприятия «Череповецкий пассажирский порт», учредителем которого является бизнесмен. Покупателем стал город, точнее муниципальное учреждение «Водоканал».
Ущерб от ЧП пока череповецкие власти пока не подсчитали.