Ярковский район, Тюменская область, , 17:32 — REGNUM В селе Ярково Тюменской области произошёл конфликт из-за капель пива, который завершился побоищем со стрельбой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе в региональном УМВД России.

На установление всех обстоятельств дела у полицейских следователей ушёл месяц. Виновные установлены.

По версии следствия, зачинщиком конфликта стал 35-летний житель города Тюмень. Он приехал в гости к матери, в доме которой хранил травматический пистолет. Отправляясь в кафе, он взял с собой оружие. В ходе распития алкоголя, он вышел на улицу. Там другой посетитель кафе, 23-летний мужчина, выронил из рук банку из-под пива, и капли попали на брюки тюменца. Разозлившись, тот достал пистолет и выстрелил в ногу молодого селянина. Рядом находился старший брат раненного в ногу и нанёс тюменцу удары руками по голове.

Дознавателями в отношении тюменца возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия») и ч. 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением оружия»). В отношении защитника брата будет возбуждено уголовное дело после получения результатов экспертизы по степени тяжести вреда здоровью, причинённого тюменцу.