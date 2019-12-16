Ульяновск, , 17:21 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска раскрыто разбойное нападение на один из местных магазинов. В совершении преступления подозреваются двое безработных, которые похитили алкоголь и избили охранника, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Инцидент произошёл в одной из торговых точек в Ульяновске. По данным полиции, находясь в магазине, двое мужчин набрали алкоголь и направились к выходу, минуя кассу. В ведомстве отмечают, что их остановил охранник, попросив оплатить товар, на что мужчины отреагировали агрессивно и стали избивать его стеклянной бутылкой, а затем скрылись.

В совершении преступления подозревают двух ранее судимых безработных мужчин. Они признались в содеянном. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — ноябре на территории Ульяновской области зарегистрировано 11 839 преступлений, что на 4% меньше аналогичного прошлогоднего периода. По данным прокуратуры, 63,3% преступлений совершены ранее судимыми лицами, 36,9% — в состоянии алкогольного опьянения.