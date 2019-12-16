* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 17:21 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Карачаево-Черкесии. Мужчина признан виновным в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 16 декабря.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый в течение трёх лет — в период с 6 апреля 2015 года по 4 мая 2018 года — на территории Карачаево-Черкесии и Ставропольского края через мобильные приложения общался с двумя лицами, которые являлись участниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стороны договорились о том, что на полученные от боевиков деньги он выедет в Сирию для вступления в ряды террористической группировки. В телефоне подсудимого также были найдены текстовые, аудио и видеоматериалы террористического характера.

Согласно приговору суда, мужчина проведёт 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Ему также присуждён штраф в размере 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.