Архангельск, , 17:19 — REGNUM Прокуратура Архангельской области уличила полицию в занижении данных по преступности в регионе.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, сотрудники ведомства выявили 157 нарушений, допущенных дознавателями и следователями органов внутренних дел при составлении документов первичного учета, повлекших искажение государственной статистической отчетности о преступности.

В статистических карточках по расследованным ими уголовным делам не учтены сведения о совершении преступлений в общественном месте (72), с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и сфере компьютерной информации (64), лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (4), о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса (3) и др.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе отчетности региональной прокуратуры, искажением данных сотрудники УМВД занизили преступность в регионе на 1,02%.

Начальникам следственного управления и отдела организации дознания УМВД России по области внесены представление, 8 руководителей органов предварительного следствия и 6 начальников подразделений дознания привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры, за 11 месяцев в Архангельской области было выявлено 17 745 преступлений, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.