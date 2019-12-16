Пхукет, Таиланд, , 17:20 — REGNUM Житель Челябинской области был задержан полицией за неадекватное поведение в отеле во время отдыха на Пхукете в Таиланде. Об этом 16 декабря сообщила журналистам начальник отдела по защите гражданских прав аппарата регионального уполномоченного по правам человека Юлия Белоусова.

По предварительным данным, супруги из Катав-Ивановска поехали на отдых в Таиланд в декабре. В один из дней супруг ушёл из отеля один, вернулся в неадекватном состоянии. Сотрудники отеля были вынуждены вызвать полицию. В полицейском участке мужчина напал на сотрудника полиции.

Инцидент произошёл 10 декабря. В настоящее время гражданин РФ находится в отделении полиции. К омбудсмену обратились родственники мужчины с просьбой оказать содействие в возвращении на родину.

Кроме того, родственники задержанного настаивают на том, чтобы к нему пропустили врача для обследования. Со слов супруги, мужчина по какой-то причине стал неадекватен во время отдыха, хотя до приезда в Таиланд такого в его поведении не наблюдалось. Уполномоченный по правам человека направил документы в посольство РФ в Таиланде и в МИД России с просьбой помочь в данной ситуации.

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