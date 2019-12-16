Брянск, , 17:07 — REGNUM Сточные воды затопили две улицы и попадают в ручей в посёлке Путёвка под Брянском. Нечистоты просочились из переполненных колодцев. Собственник насосной станции не эксплуатирует объект из-за процедуры ликвидации, а в администрации Брянского района медлят с устранением коммунальной аварии, сообщили 16 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Местные жители обратились в надзорное ведомство из-за того, что чиновники не спешили с откачкой сточных вод. В природоохранной прокуратуре выяснили — канализационная насосная станция в посёлке принадлежит на праве владения ПАО «Снежка», которая ранее обеспечивала водоотведение многоквартирных жилых домов. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства и не эксплуатирует объект. Из-за переполнения стоками канализационных смотровых колодцев нечистоты пролились вблизи улиц Зелёная, Луговая и попадают в ручей Безымянный, являющийся левобережным притоком реки Волонча.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Брянского района. Прокурор настаивает на возложении на чиновников обязанности по организации водоотведения на территории посёлка. Устранение нарушений взяли на контроль.