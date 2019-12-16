Москва, , 16:59 — REGNUM 16 декабря Кузьминский суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима директора Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина, сообщает РАПСИ.

«Куксину назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей», — сообщает представитель суда.

По данным следствия, чиновник виновен в получении взятки в размере не менее 11 миллионов рублей. Дело построено на показаниях начальника второго отдела военно-экономического обоснования стоимости вооружения, военной и специальной техники Минобороны РФ Юрия Ефимова, который и передал Куксину деньги.