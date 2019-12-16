Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель-подросток 16 лет попал в ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла около 08:50 на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского. По предварительным данным, подросток за рулём легкового автомобиля Mercedes, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Audi Q7, которым управлял мужчина 1984 года рождения.

В результате аварии водитель автомобиля Audi Q7 получил травмы средней степени тяжести. При столкновении Mercedes отбросило в столб, затем он врезался в здание.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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