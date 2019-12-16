Мурманск, , 16:40 — REGNUM Пострадавший от пожара несколько дней назад авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» начали ремонтировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре судоремонта «Звездочка».

"На крейсере возобновлены ремонтные работы, они проходят на задней части корабля», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП на крейсере унесло 2 жизни, 14 человек были госпитализированы. Пожар внес коррективы в график проведения ремонтных работ. По предварительной оценке, корабль будет сдан не ране второго полугодия 2022 года.