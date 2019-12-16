Курган, , 16:40 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет управляющий детским парком развлечений по факту получения травмы ребёнком на аттракционе. Уголовное дело передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Происшествие случилось в детском парке на втором этаже ТРЦ «ГиперСити» 1 апреля 2019 года. Шестилетняя девочка в результате резкого торможения выпала из каретки аттракциона, получив при падении тяжёлую травму головы.

Следствием установлено, что травмирование ребенка произошло по причине несоблюдения руководством парка правил безопасности эксплуатации аттракциона.

Против управляющего детским парком возбуждено и расследовано уголовное дело по п.п."б, в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).