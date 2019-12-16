Кочубеевский район, Ставропольский край, , 18:57 — REGNUM Подросток со Ставрополья получил удар электрическим током, когда пытался перелезть вагон стоящего поезда. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Происшествие случилось сегодня, 16 декабря, примерно в 08:50 на станции Богославская в селе Кочубеевском. По предварительным данным, 15-летний подросток залез на вагон, чтобы перелезть его, и был травмирован электрическим током.

Школьник выжил, его незамедлительно доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы в Кочубеевском. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.