Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области был эвакуирован из-за угрозы взрыва. О «заминировании» объекта 16 декабря сообщили очевидцы в социальных сетях.

«В 15:00 мск всех выгнали на улицу из Арбитражного суда Ростовской области. Охрана говорит, что поступила информация о минировании», — уточняют горожане.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 16 декабря, в Москве из-за угрозы взрыва были эвакуированы сотрудники и посетители десяти московских судов. Часть объектов вернулись к работе, подозрительные предметы обнаружены не были.

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