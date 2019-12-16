Москва, , 15:44 — REGNUM Защита экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова не согласна с вынесенным приговором и намерена обжаловать его, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

16 декабря в Басманном суде Москвы его признали виновным в хищения у региональных учреждений и организаций Московской области более 11 миллиардов рублей. Кузнецова приговорили к 14 годам лишения свободы.

Адвокаты Кузнецова считают, что у подсудимого есть шансы выйти условно-досрочно, поскольку ему зачтено время, проведенное под арестом, в том числе под домашним, во Франции с 2013 года.

«Мы надеялись на то, что суд пойдёт нам на встречу и смягчит наказание, но этого не случилось. Мы, конечно, будем обжаловать приговор», — сказал журналистам адвокат Александр Ленников.