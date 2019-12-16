Цхинвал, , 15:38 — REGNUM На территории Южной Осетии за неделю с 9 по 16 декабря было совершено три преступления, причем, все он уже раскрыты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, задержан подозреваемый в нанесении ранения холодным оружием, также в доме одного из жителей республики были обнаружены наркотические вещества, и еще одного гражданина задержали за нарушение общественного порядка.

Кроме того, в республике за неделю составлены два протокола об административном правонарушении.

Как передавало ИА REGNUM, по данным КГБ Южной Осетии, за ноябрь на территории республики были задержаны 48 нарушителей границы.