Воронеж, , 15:20 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу об убийстве женщины-таксиста в июле 2018 года вынес Воронежский областной суд 16 декабря, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Перед судом по обвинению в разбое и убийстве предстали 20-летний и 21-летний жители региона.

Как установлено судом и следствием, в июле 2018 года подсудимые выпивали. Вечером, когда алкоголь закончился, они вызвали такси, чтобы съездить в магазин за очередной партией спиртного. На вызов службой такси была направлена на собственной машине ВАЗ-21 102 41-летняя женщина-водитель. Сначала она отвезла клиентов в магазин. Затем они заявили, что нужно съездить в с. Терновка Терновского района.

За 800 метров до поворота на село Русаново один из подсудимых попросил водителя остановиться. Затем женщину под угрозой ножа женщину заставили залезть в багажник. После этого водителя отвезли в безлюдное место и нанесли ножевое ранение в область шеи. Отобрав телефон и деньги. преступники скрылись на автомобиле своей жертвы. Женщина сумела дойти до соседнего села Александровка, местные жители оказали ей помощь, вызвали бригаду врачей скорой медицинской помощи. В больнице женщина скончалась.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 18 и 16 дет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, оба осужденных приговорены к ограничению свободы сроком на 1,5 года после освобождения из мест лишения свободы. Приговор может быть обжалован течение десяти дней.